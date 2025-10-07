Мир
00:56, 7 октября 2025

Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

Сийярто: Украина не вступит в ЕС без согласия Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ответил на утверждение президента Украины Владимира Зеленского, что Киев интегрируется в Европейский союз (ЕС), несмотря на позицию Будапешта.

По его словам, решать не президенту Украины, а странам ЕС. Он напомнил политику, что такое решение может быть принято только единогласно всеми членами сообщества, а Венгрия выступает против.

Ранее Сийярто заявил, что Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Министр также напомнил, что Украина сильно зависит от поддержки Европейского союза.

До этого министр заявил, что Зеленский начинает сходить с ума. Так он прокомментировал обвинения политика в адрес Венгрии в нарушении воздушного пространства Украины.

