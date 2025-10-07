Верховный суд поддержал Данилу Козловского

Верховный суд РФ признал пост Бородина про Козловского порочащим его репутацию

Верховный суд (ВС) Российской Федерации признал публикации главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина порочащими честь и достоинство актера Данилы Козловского. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

ВС России поддержал артиста по делу о защите чести и достоинства из-за опубликованных Бородиным в соцсетях материалов. Суд рассмотрел жалобу главы ФПБК на решение столичного суда, признавшего его посты в Telegram-канале порочащими актера.

Также сообщается, что в силе осталось взыскание с Бородина компенсации морального вреда в пользу Козловского.

