Поплавская возмутилась возвращением осудившего СВО Козловского на экраны

Поплавская усомнилась в том, что россияне ждали возвращения Данилы Козловского

Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении на экраны своего коллеги Данилы Козловского, публично осудившего проведение специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

Артистка отреагировала на премьеру нового сериала с участием вернувшегося в Россию Козловского. В проекте также снялась Оксана Акиньшина, которая в сентябре перестала скрывать отношения с актером и опубликовала совместное фото. Поплавскую возмутило то, что в анонсе сериала премьеру назвали «долгожданной».

«Скажите честно, россияне, вы очень ждали возвращения Козловского? Или его ждали только те, у кого дети тоже живут в Америке?» — написала Поплавская. Она подчеркнула, что люди ждут возвращения военнослужащих из зоны СВО, а появление Козловского может обрадовать лишь самого актера.

В 2022 году Козловский осудил СВО и призвал к прекращению боевых действий, назвав ситуацию «катастрофой во всех смыслах». Позже актер заявил, что у него нет второго гражданства, и опроверг информацию о том, что он уехал из России. По словам артиста, он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США.