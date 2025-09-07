Культура
Актриса Акиньшина перестала скрывать отношения с Козловским

Акиньшина опубликовала фото с актером Козловским и перестала скрывать отношения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная актриса Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с коллегой по цеху Данилой Козловским. Как пишет Telegram-канал «Алена, Блин», артистка перестала скрывать отношения с ним.

Как пишет издание, произошло это после возвращения Козловского в Россию. Слухи о романе актеров ходили уже около пяти лет.

До этого сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить, на какие средства будет снят новый фильм режиссера Алексея Учителя с участием актера Данилы Козловского.

Ранее Учитель объявил, что Козловский предстанет в неожиданном амплуа в его новом проекте с рабочим названием «Шум времени». Картина будет посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича.

