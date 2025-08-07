Культура
11:00, 7 августа 2025Культура

Козловский получит неожиданную роль в новом фильме Учителя

Актер Данила Козловский снимется в фильме режиссера Учителя о Шостаковиче
Ольга Коровина
Данила Козловский

Данила Козловский . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Данила Козловский снимется в фильме с рабочим названием «Шум времени» режиссера Алексея Учителя. Об этом постановщик рассказал РИА Новости.

«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — сообщил Учитель.

Картина будет посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича. Роли в ней также исполнят Олег Савцов, Евгений Цыганов, Никита Кологривый и другие артисты. Известно, что съемки проходят в Санкт-Петербурге. Фильм выйдет в прокат осенью 2026 года.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился запланированным туром Козловского по США. Общественник назвал график актера «турне по странам НАТО» и заявил, что Козловский «любит посещать другие страны».

