12:00, 8 августа 2025

Новый фильм с Козловским призвали проверить на западное финансирование

Глава ФПБК Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским
Ольга Коровина
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить, на какие средства будет снят новый фильм режиссера Алексея Учителя с участием актера Данилы Козловского. Общественника цитирует «Абзац».

Глава ФПБК подчеркнул, что Козловский ранее работал с продюсером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а также посещал страны НАТО и встречался с уехавшими из России артистами. Так, актер выходил на сцену с Чулпан Хаматовой и позировал для фото с певицей Аллой Пугачевой.

«Нужно проверить, на какие деньги снимается фильм. Не хотелось бы неожиданно узнать, что отечественные фильмы снимаются на западные средства», — пояснил Бородин.

7 августа Алексей Учитель сообщил, что Козловский сыграет неожиданную роль в его новом проекте с рабочим названием «Шум времени». Картина будет посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича. Фильм выйдет в прокат осенью 2026 года.

