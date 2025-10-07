Бывший СССР
ВС России нанесли удар по цели в Славянске

«РВ»: ВС России нанесли удар по цели в Славянске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по цели в подконтрольном Киеву Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Нанесен мощный удар по цели в Славянске: наблюдается вторичная детонация», — говорится в сообщении.

На приложенных видеозаписях запечатлены яркие вспышки и красный густой дым.

Отмечается, что также атакованы объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах.

Ранее сообщалось, что в Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на город. В городе наблюдаются перебои с электричеством.

