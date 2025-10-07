Вырезавшую пентаграмму на груди знакомой и убившей ее женщину приговорили к казни

Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для женщины по имени Криста Пайк, расправившейся с однокурсницей в 1995 году. Об этом пишет Associated Press.

Пайк приговорили к высшей мере наказания еще 30 лет назад, когда ей было 18 лет. Тогда она и ее бойфренд Тадарил Шипп напали на 18-летнюю Коллин Слеммер. Они жестоко избили знакомую девушку и вырезали ножом на ее груди пентаграмму. Согласно версии следователей, Пайк забрала с места преступления кусок черепа жертвы в качестве сувенира.

Помимо Пайк, к экзекуции готовят еще трех преступников. Она — единственная женщина среди них. Адвокаты Пайк просили Верховный суд штата смягчить ее приговор. Они объяснили, что в детстве она страдала от физического и сексуального насилия, кроме того, ей диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство.

«Со временем и с помощью лечения... Криста стала вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в своем преступлении», — заявили адвокаты Пайк, однако суд не принял их аргументы.

Ранее сообщалось, что в США сын жертвы простил человека, расправившегося с его матерью, и попросил отменить исполнение высшей меры наказания. «Не хочу, чтобы государство мстило от моего имени», — заявил милосердный мужчина.