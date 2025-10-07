Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 7 октября 2025Из жизни

Вырезавшую пентаграмму на груди знакомой и убившей ее женщину приговорили к казни

В США казнят убийцу, которая вырезала пентаграмму на груди жертвы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tennessee Department of Correction / AP

Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для женщины по имени Криста Пайк, расправившейся с однокурсницей в 1995 году. Об этом пишет Associated Press.

Пайк приговорили к высшей мере наказания еще 30 лет назад, когда ей было 18 лет. Тогда она и ее бойфренд Тадарил Шипп напали на 18-летнюю Коллин Слеммер. Они жестоко избили знакомую девушку и вырезали ножом на ее груди пентаграмму. Согласно версии следователей, Пайк забрала с места преступления кусок черепа жертвы в качестве сувенира.

Помимо Пайк, к экзекуции готовят еще трех преступников. Она — единственная женщина среди них. Адвокаты Пайк просили Верховный суд штата смягчить ее приговор. Они объяснили, что в детстве она страдала от физического и сексуального насилия, кроме того, ей диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

«Со временем и с помощью лечения... Криста стала вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в своем преступлении», — заявили адвокаты Пайк, однако суд не принял их аргументы.

Ранее сообщалось, что в США сын жертвы простил человека, расправившегося с его матерью, и попросил отменить исполнение высшей меры наказания. «Не хочу, чтобы государство мстило от моего имени», — заявил милосердный мужчина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше 180 беспилотников

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости