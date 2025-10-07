Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 7 октября 2025Мир

Выступающая против Украины в ЕС страна задумала провести переговоры с Киевом

Словакия и Украина проведут переговоры на уровне правительств 17 октября
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия, выступающая против членства Киева в ЕС, и Украина проведут переговоры на уровне правительств 17 октября. Об этом рассказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Aktuality.

Глава правительства отметил, что рассматривает поездку министра обороны Роберта Калиняка на Украину как часть подготовки к правительственной встрече, которая состоится в Михаловце.

«Мы говорили, что некоторые министры должны встретиться в двустороннем порядке, прежде чем правительство сможет провести переговоры. Я рассматриваю визит вице-премьера как часть подготовки правительства к заседанию в Михаловце 17 октября. Ничего больше, ничего особенного», — объяснил политик.

Ранее правительство Словакии объявило о 14-м пакете военной помощи Украине. В пакет, который стал первым после возвращения к власти ныне действующего словацкого премьер-министра, войдет инженерная и противоминная помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Россиянам напомнили о порядке получения 13-й зарплаты

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости