10:05, 7 октября 2025

Вывезенную в Мьянму обманным путем россиянку освободили

Россиянку, вывезенную из Таиланда в Мьянму обманным путем, освободили
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал Посольство России в Таиланде

Россиянку, вывезенную из Таиланда в Мьянму обманным путем, освободили и передали российским дипломатам. Об этом говорится в заявлении посольства России в Таиланде в Telegram.

«При поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в Бангкок с целью вылета на родину», — сообщили в дипмиссии.

Посольство рассказало, что в стране действует преступная сеть, которая приглашает россиян под предлогом трудоустройства, откуда потом осуществляет их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Ранее юрист и переводчик Елена Фоминых предупредила туристов из России, что россияне, которые хотят заработать в Таиланде, рискуют оказаться в рабстве в Мьянме. По ее словам, она не единожды сталкивалась с просьбами о помощи от русскоязычных людей, которых обманом завлекли в кол-центры на границе Мьянмы и заставили заниматься мошенничеством.

