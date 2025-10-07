Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:31, 7 октября 2025Из жизни

Заподозренный в наличии 17 любовниц епископ спровоцировал их ссору и попросил об отставке

The Times: Заподозренный в наличии 17 любовниц епископ в Перу подал в отставку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Епископа Сиро Киспе Лопеса в Перу заподозрили в наличии 17 любовниц. Он подал в отставку после того, как женщины узнали друг о друге и в ходе ссоры чуть не подрались, передает газета The Times.

«Перуанский епископ был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке», — говорится в публикации.

Ватикан провел расследование, допросив трех предполагаемых любовниц и уборщицу епископа, которая раскрыла, что увидела в его спальне. Согласно материалам дела, многие женщины были «слишком напуганы», чтобы признаться в связи с епископом, так как боялись его.

Все вскрылось, когда Лопес по ошибке отправил своей уборщице фотографии и видео, которые предназначались любовницам. Она сразу пожаловалась в Католическую церковь.

Епископ обвинения отрицает, считая, что это кампания по очернению его репутации, организованная «темными руками».

Ранее в Испании каноника знаменитого Кафедрального собора Святой Марии в Толедо поймали с наркотиками и секс-игрушками в курортном городе. Как рассказала соседка священника, к нему постоянно приходили подозрительные молодые люди, которых он сразу же впускал в квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости