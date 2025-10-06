Скандального священника из знаменитого собора поймали с розовым кокаином и секс-игрушками

Need To Know: Каноника Толедского собора поймали с розовым кокаином

В Испании каноника знаменитого Кафедрального собора Святой Марии в Толедо поймали с наркотиками и секс-игрушками в курортном городе. Об этом пишет Need To Know.

Отца Карлоса Лорьенте задержали после плановой проверки его машины на дороге 22 сентября. Высокопоставленный священник находился в автомобиле с тремя друзьями. При обыске у них изъяли несколько пакетиков розового кокаина — смеси различных психоактивных веществ. Согласно полицейскому отчету, количество наркотика у каноника Толедского собора было значительно выше того, которое могло понадобиться для личного употребления.

После этого правоохранители обыскали квартиру, которую снимал Лорьенте. Там были найдены следы употребления запрещенных веществ и весы для них. Кроме того, в квартире обнаружили множество секс-игрушек. Как рассказала соседка священника, к нему постоянно приходили подозрительные молодые люди, которых он сразу же впускал в квартиру. «Он водил машину безрассудно, приезжал домой в любое время дня и ночи с превышением скорости и постоянно курил», — заявила женщина.

Другой сосед назвал Лорьенте «отличным парнем» и предположил, что того подставили. Священник выплатил залог и вышел на свободу на следующий день. Его обвинили в создании угрозы здоровью общества.

Лорьенте уже был замешан в скандале в 2023 году. Тогда на священника пожаловались в Ватикан, так как он вступился за своего коллегу, обвиненного в совращении малолетних. В результате никаких действий против этого человека предпринято не было.

Епархия начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес Лорьенте. Власти обязали его явиться в суд по первому требованию.

