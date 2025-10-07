Силовые структуры
15:37, 7 октября 2025Силовые структуры

Заваленный марихуаной заброшенный дом в России попал на видео

МВД показало кадры из заброшенного дома в ЕАО, заваленного 59 кг марихуаны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции обнаружили десять мешков сушеной конопли в заброшенном доме в одном из сел Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видны комнаты и чердак, заваленные марихуаной.

Как уточняет Волк, все это принадлежало местному жителю. Предварительно, он посадил дикорастущую коноплю в окрестностях села, а осенью собрал урожай и перенес в заброшенный дом для сушки. Наркоагронома задержали неподалеку от постройки. Он успел насушить больше 59 килограммов запрещенки.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции показали нелегальную коллекцию раритетных образцов оружия разных эпох, найденную у жителя Херсонской области.

