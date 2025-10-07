Мир
21:16, 7 октября 2025Мир

Зеленский испугался покидать страну на самолете

Аналитик Меркурис: Зеленский боится покидать страну на самолете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что украинский лидер Владимир Зеленский предпочитает выезжать за границу железнодорожным транспортом, избегая перелетов самолетом.

«Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом», — отметил он.

Эксперт предположил, что страхи руководства киевского режима относительно перелетов могут быть обусловлены тем, что Вооруженные силы Украины не в состоянии эффективно противостоять российским авиаударам.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский впал в отчаяние из-за невозможности остановить авиаудары России. «Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его слова об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния», — сказал эксперт.

