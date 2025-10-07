Мир
11:37, 7 октября 2025

В Британии увидели отчаяние Зеленского

Меркурис: Зеленский впал в отчаяние из-за неспособности остановить авиаудары РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за невозможности остановить авиаудары России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его слова об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния», — сказал эксперт.

Ранее Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине в ночь на 5 октября, призывая к одностороннему прекращению огня. По его словам, Россия выпустила более 50 ракет и около 500 ударных дронов по инфраструктуре девяти областей Украины.

