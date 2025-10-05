Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня

Зеленский: Одностороннее прекращение огня в небе откроет путь к дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине в ночь на 5 октября, призывая к одностороннему прекращению огня. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, Россия выпустила более 50 ракет и около 500 ударных дронов по инфраструктуре девяти областей Украины.

Ранее стало известно, что над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма. Сообщается, что часть Львова осталась без света в результате ударов дронов.