12:46, 5 октября 2025Бывший СССР

Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня

Зеленский: Одностороннее прекращение огня в небе откроет путь к дипломатии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине в ночь на 5 октября, призывая к одностороннему прекращению огня. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, Россия выпустила более 50 ракет и около 500 ударных дронов по инфраструктуре девяти областей Украины.

Ранее стало известно, что над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма. Сообщается, что часть Львова осталась без света в результате ударов дронов.

