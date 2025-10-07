Забота о себе
07:00, 7 октября 2025

Женщинам дали четыре совета по усилению удовольствия от орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Лучиана Вилела заявила, что единой формулы успешного куннилингуса не существует. В беседе с изданием Metropoles она дала женщинам четыре совета по усилению удовольствия от орального секса.

Во-первых, по словам Вилелы, женщинам необходимо изучить свое тело самостоятельно, чтобы понять, стимуляция каких зон доставляет максимальное удовольствие. Во-вторых, о результатах подобного исследования необходимо открыто поговорить с партнером, чтобы он точно знал, что и как делать.

Отдельно специалистка обратила внимание на то, что удовольствие от орального секса во многом зависит от гигиены. «В настоящее время существуют специальные мыла, которые не изменяют pH и помогают предотвратить различные инфекции», — отметила Вилела. В заключение она дополнила, что вульва — это деликатная зона, поэтому для достижения оргазма от орального секса женщине необходимо сохранять спокойствие.

Ранее сексолог Люси Роуэтт рассказала, как увеличить продолжительность секса. Для этого, по ее словам, не нужно зацикливаться на проникновении.

