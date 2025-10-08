Культура
13:08, 8 октября 2025

Актриса Фатеева назвала россиян несчастливыми людьми

Актриса Наталья Фатеева заявила, что не видела в России счастливых людей
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева заявила, что не видела счастливых людей в России. Ее слова приводит «Абзац».

«Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми?» — высказалась Фатеева. 90-летняя актриса подчеркнула, что также не может назвать счастливой собственную жизнь.

Наталья Фатеева известна по ролям в фильмах «Три плюс два», «Табачный капитан», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя». В последние годы артистка отказалась от съемок в кино из-за проблем со здоровьем.

В 2023 году стало известно, что Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за решения украинских властей. Актриса рассказала, что на протяжении нескольких лет ей приходили деньги за звание почетного гражданина Харькова, однако после начала специальной военной операции на Украине ее счет был заблокирован.

