Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:17, 8 октября 2025Бывший СССР

Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары БПЛА по железнодорожной станции в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, армия РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковала железнодорожную станцию в направлении пункта сбора тяжелой военной техники. Она располагалась западнее Сум, в поселке Степановка.

«В интервале с 22.35 по 00.50 зафиксирован массированный удар БПЛА. (...) Удары по ж/д станции в направлении сахарного комбината. По словам местных жителей, на территорию комбината и на соседний элеватор свезли много тяжелой военной техники», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали район обслуживающего F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) аэродрома. Он располагался в Черниговской области.

