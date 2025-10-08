Бывший СССР
ВС России атаковали район обслуживающего F-16 ВСУ аэродрома

Лебедев: В Прилуках ВС России атаковали район обслуживающего F-16 ВСУ аэродрома
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военнослужащие вечером 7 октября атаковали район обслуживающего самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) аэродрома в Черниговской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилуки/район (Черниговская область) 21.10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома», — рассказал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, на базе аэродрома располагается авиаремонтное предприятие. На нем производится обслуживание военных самолетов, в том числе переданных странами Запада истребителей F-16.

Ранее стало известно о нехватке расчетов ПВО в Чернигове. В российских силовых структурах небо над городом сравнили с проходным двором.

