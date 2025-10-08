Экономика
08:48, 8 октября 2025

Бизнесменов напугали новые ставки платы за вред окружающей среде

Ведомости: РСПП призвал не вводить новые ставки платы за экологический вред
Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Премьер-министра России Михаила Мишустина призвали приостановить вступление в силу новых ставок платы за вредное воздействие на окружающую среду. Соответствующее письмо главе правительства направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Доводы бизнесменов процитировали «Ведомости».

Как отметили в РСППП, новые нормы предполагают «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет. Например, в 2026 году для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. Кроме того, к 2030 году ставки сбора увеличатся больше чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду. Промышленники полагают, что такие шаги вынудят предпринимателей пересмотреть их инвестиционные программы. Кроме того, будет иметь место ухудшение экономических показателей, за которым последует рост цен на продукцию для конечных потребителей.

В конце сентября сообщалось, что сумма штрафов за незаконную вырубку в России будет варьироваться прежде всего от размера дерева. Большой вековой дуб обойдется дороже, нежели десятилетняя тоненькая елка.

