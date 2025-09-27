Экономика
06:55, 27 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о наибольших штрафах за вырубку деревьев

Рослесхоз: Штрафы за незаконную вырубку деревьев зависят от их размеров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Сумма штрафов за незаконную вырубку в России будет варьироваться прежде всего от размера дерева, в котором оно растет. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников, передает РИА Новости.

По его словам, большой вековой дуб, естественно, обойдется дороже, нежели «какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка».

Есть еще один нюанс, от которого будет зависеть предполагаемая сумма штрафа, — вид леса. Чем он более охранный, тем денежное наказание за это деяние будет выше.

Ранее юрист Полина Тришина перечислила россиянам запрещенные для вырубки деревья на дачном участке. Как отмечает эксперт, нельзя вырубать краснокнижные деревья и кустарники. При покупке саженца, к примеру, дуба, сосны или клена, лучше сохранить чек и зафиксировать на фото факт посадки.

