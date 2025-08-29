Экономика
00:20, 30 августа 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенные для вырубки деревья на участке

Юрист Тришина: Вырубать краснокнижные деревья и кустарники на даче запрещено
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Вырубать краснокнижные деревья и кустарники на даче запрещено. Об этом россиян предупредила юрист Московского союза садоводов Полина Тришина в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, при покупке саженца, например, дуба, сосны или клена, стоит сохранить чек и зафиксировать на фото факт посадки. «Пригодится, если захотите его срубить: ведь в этом случае вам придется доказывать, что вы лично когда-то купили саженец», — поделилась информацией специалист. При этом вырубать плодовые деревья, продолжила Тришина, можно без всяких ограничений.

Юрист также отметила, что если на даче растет аварийное дерево и существует опасность того, что оно может упасть на дом либо другие постройки, важно обратиться в МЧС. Сотрудники ведомства должны составить акт об аварийности дерева и только после этого его можно будет удалить, заключила она.

Ранее россиянам напомнили, что за сбор краснокнижных грибов можно сесть в тюрьму.

