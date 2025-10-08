Британский доброволец Миннис пригрозил своим соотечественникам

Эйден Миннис, доброволец из Британии, которые участвует в специальной военной операции на стороне России, выступил с предупреждением для своих соотечественников. Его слова передает РИА Новости.

«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», — пригрозил Миннис. По его словам, те, кто участвует в конфликте на стороне ВСУ — преступники, поэтому он им не сочувствует. По его мнению, таким людям нужно вынести «самые суровые приговоры».

Миннис также высказался о европейских наемниках в целом. Он считает, что это «бредящие, никому не нужные ветераны», которые ранее принимали участие в «незаконных войнах» в Ираке и Афганистане. Британец охарактеризовал их, как психопатов, созданных для насилия.

Ранее стало известно, что воевавший на стороне ВСУ британский наемник Харрис покончил с собой.