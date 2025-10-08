Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 8 октября 2025Мир

Британец призвал вынести самые суровые приговоры воюющим на стороне ВСУ соотечественникам

Британский доброволец Миннис пригрозил своим соотечественникам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Эйден Миннис, доброволец из Британии, которые участвует в специальной военной операции на стороне России, выступил с предупреждением для своих соотечественников. Его слова передает РИА Новости.

«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», — пригрозил Миннис. По его словам, те, кто участвует в конфликте на стороне ВСУ — преступники, поэтому он им не сочувствует. По его мнению, таким людям нужно вынести «самые суровые приговоры».

Миннис также высказался о европейских наемниках в целом. Он считает, что это «бредящие, никому не нужные ветераны», которые ранее принимали участие в «незаконных войнах» в Ираке и Афганистане. Британец охарактеризовал их, как психопатов, созданных для насилия.

Ранее стало известно, что воевавший на стороне ВСУ британский наемник Харрис покончил с собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости