Британский боец Миннис допустил крах украинского фронта в течение года

Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в специальной военной операции (СВО) стороне России, предположил, когда рухнет фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Миннис допустил, что крах украинского фронта произойдет в течение года.

«Я не могу точно ответить на этот вопрос, поскольку не стоит забывать, что этих мерзавцев (ВСУ - ред.) поддерживает Запад оружием, деньгами и наемниками», — отметил он.

Ранее Миннис назвал президента Украины Владимира Зеленского наркоманом и сравнил его с Адольфом Гитлером. По мнению добровольца, Зеленский в обозримом будущем не планирует отказываться от власти,