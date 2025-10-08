Бывший наемник ВСУ назвал нелепой идею применения Tomahawk Украиной

Бывший наемник ВСУ О'Лири назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой

Бывший командир иностранных наемников Chosen Company и приговоренный в России к 28 годам заключения Давид Райан О'Лири назвал нелепой идею применения Tomahawk Украиной в качестве способа окончания конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Будь то нелепая идея о том, что HIMARS или Tomahawk каким-то образом положат конец этой войне, (...) эти утверждения отражают глубокое непонимание современного конфликта», — рассказал О'Лири.

По его словам, ложным и оторванным от реальности является и представление о том, что БПЛА — это «чудо-оружие», которое может заменить артиллерию.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил России. По оценкам издания, на беспилотники приходится около 70 процентов пораженных целей на фронте.