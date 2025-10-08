ЕС озадачился способами помочь Украине

В Европейском союзе (ЕС) нет идей касательно способов оказания финансовой помощи Украине, кроме конфискации активов России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с Financial Times.
«Мы должны найти способ финансирования, и если это не сработает, то я не слышала ни о каких [других] идеях», — отметила премьер.
На вопрос о приверженности ЕС конфискации российских замороженных активов Фредериксен ответила: «А какая альтернатива?»
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет бессрочно преследовать инициаторов и исполнителей незаконного изъятия своих активов.