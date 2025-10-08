RV: Генштаб ВСУ признал потерю территорий, изменив названия направлений фронта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю обширных территорий, изменив название оперативных направлений фронта. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Генштаб ВСУ из-за прорывов армии России заявил об изменении названий оперативных направлений фронта, фактически признав потерю обширных территорий», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинский Генштаб переименовал северское направление в славянское, торецкое в константиновское, новопавловское на александровское.

Ранее Генштаб ВСУ предложил создать новый род войск — киберсилы. Отмечается, что принятие законопроекта по созданию киберсил якобы должно помочь в борьбе с Россией.