Глава разведки США нашла способ борьбы с утечками в СМИ

CBS: Глава разведки США Габбард предписывала проверять сотрудников на полиграфе

Глава разведки США Тулси Габбард нашла способ борьбы с утечками данных в СМИ и предписывала проверять сотрудников на полиграфе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что, хотя правительство США обязано защищать свои данные, это решение может ограничить поток информации, которую общественность имеет право знать, даже если она не является секретной.

Отмечается, что в служебной записке Габбард просит агентства разведывательного сообщества США рассмотреть возможность проведения выборочных проверок на полиграфе в сочетании с контрразведывательными расследованиями.

При этом в документе подчеркивается, что тесты должны включать вопросы о том, не передавали ли сотрудники или потенциальные кандидаты информацию представителям прессы.

Ранее стало известно, что личные связи директора Национальной разведки США и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа осложнились после того, как раскрылось имя работавшего под прикрытием сотрудника ЦРУ.