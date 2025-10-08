Патриарх Кирилл высказался об ошибках и грехах властей

Патриарх Кирилл призвал молить Бога, чтобы тот оградил власть от грехов и ошибок

Россиянам следует молить Бога, чтобы тот оградил власти от грехов и ошибок. Об этом во время проповеди заявил глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит ТАСС.

Как высказался предстоятель РПЦ, не все россияне понимают значимость подобных молитв — он напомнил, что последствия от грехов властей могут отразиться на всех жителях страны, и призвал просить высшие силы избавить чиновников от ошибок.

Ошибки и грехи на том высоком уровне не только вредят душе человека, совершающего таковые, но и способны отразиться на жизни всего народа патриарх Кирилл

Глава РПЦ добавил, что богобоязненность власти является залогом благополучия россиян.

Ранее протоиерей РПЦ Михаил Швалагин допустил, что мужчины совершают преступления из-за женщин. Священник назвал россиянок источником зла.