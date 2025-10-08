Россия
12:38, 8 октября 2025

В РПЦ порассуждали о причинах совершения преступлений россиянами

Швалагин: Мужчины совершают преступления из-за женщин, которые много хотят
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Русской православной церкви (РПЦ) порассуждали о причинах совершения преступлений россиянами. Так, протоиерей Михаил Швалагин допустил, что мужчины совершают преступления из-за женщин, которые много хотят. Проповедь священнослужителя попала на видео, ролик опубликовала в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

На представленных кадрах священник называет женщину источником зла. По его мнению, именно она виновна во всех ошибках, которые совершают мужчины.

Швалагин в своей проповеди отметил, что многие россияне вынуждены искать подработки, чтобы удовлетворить материальные желания своих жен.

«Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и все. Надорвется и не будет больше мужика», — сказал представитель РПЦ.

Ранее епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». По его мнению, таким грехом является искусственное прерывание беременности.

