Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 8 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы преодолеть «аппетитный кризис» осенью

Психотерапевт Крашкина: Преодолеть тягу к сладкому осенью помогут прогулки
Наталья Обрядина1

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Сокращение светового дня осенью влияет не только на настроение, но и на выработку гормонов, из-за чего появляется повышенная тяга к сладким и калорийным продуктам, рассказала кандидат медицинских наук, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Способы, которые помогут справиться с этой проблемой, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Преодолеть осенний "аппетитный кризис" помогут регулярные и сбалансированные перекусы: орехи, фрукты, йогурт, продукты с белком и клетчаткой. Световая терапия утром или прогулки на свежем воздухе в течение 20-30 минут стимулируют выработку серотонина и уменьшают желание съесть лишнее», — рассказала врач.

Не менее эффективен, по ее словам, и подход, включающий осознанное питание и замещение привычки. Вместо сладкого вечером она рекомендовала пить травяной чай, есть орехи или йогурт с ягодами. Также снизить количество съедаемого на 20–30 процентов позволит медленный прием пищи без использования гаджетов. Еще один лайфхак, предложенный Крашкиной, — вести дневник настроения, в котором нужно фиксировать свои эмоции и время приемов пищи. Это поможет лучше понять свои триггеры переедания.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Врач также посоветовала практиковать ритуалы «малых удовольствий». Их суть заключается в том, что человек награждает себя за соблюдение плана питания, к примеру, вкусным чаем или одной конфетой.

Ранее диетолог Лара Джусти назвала неочевидные продукты для профилактики простуды. В этом, по ее мнению, помогут скумбрия, грибы и капуста, которые снабжают организм витаминами, улучшающими работу иммунитета.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости