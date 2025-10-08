Россиянам раскрыли способы преодолеть «аппетитный кризис» осенью

Психотерапевт Крашкина: Преодолеть тягу к сладкому осенью помогут прогулки

Сокращение светового дня осенью влияет не только на настроение, но и на выработку гормонов, из-за чего появляется повышенная тяга к сладким и калорийным продуктам, рассказала кандидат медицинских наук, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Способы, которые помогут справиться с этой проблемой, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Преодолеть осенний "аппетитный кризис" помогут регулярные и сбалансированные перекусы: орехи, фрукты, йогурт, продукты с белком и клетчаткой. Световая терапия утром или прогулки на свежем воздухе в течение 20-30 минут стимулируют выработку серотонина и уменьшают желание съесть лишнее», — рассказала врач.

Не менее эффективен, по ее словам, и подход, включающий осознанное питание и замещение привычки. Вместо сладкого вечером она рекомендовала пить травяной чай, есть орехи или йогурт с ягодами. Также снизить количество съедаемого на 20–30 процентов позволит медленный прием пищи без использования гаджетов. Еще один лайфхак, предложенный Крашкиной, — вести дневник настроения, в котором нужно фиксировать свои эмоции и время приемов пищи. Это поможет лучше понять свои триггеры переедания.

Врач также посоветовала практиковать ритуалы «малых удовольствий». Их суть заключается в том, что человек награждает себя за соблюдение плана питания, к примеру, вкусным чаем или одной конфетой.

