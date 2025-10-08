Китайцы похитили девушку, заперли ее в роскошном отеле Таиланда и потребовали деньги

Шесть китайцев заперли девушку в отеле на пляже Паттайи и потребовали денег

Группа китайцев похитила женщину и вымогала у нее деньги в роскошном отеле Таиланда. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 20-летняя девушка по имени Пимнипа наткнулась на публикацию в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с предложением о работе. Нуждающаяся в деньгах таиландка связалась с автором поста. Вскоре девушку забрала машина, ее долго возили по Паттайе и Сираче, затем доставили в гостиницу на пляже Джомтьен и заперли в номере.

Банда из шести жителей Китая забрала у Пимнипы телефон и потребовала деньги с ее личного счета. Получив сумму, китайцы обвинили девушку в краже более 200 тысяч бат (500 тысяч рублей) и начали угрожать расправой.

Потерпевшая обманом убедила иностранцев вернуть ей телефон, чтобы якобы открыть для них счета. Вместо этого она раскрыла брату свое местонахождение. Девушку освободил наряд полиции, а охранявшего ее мужчину задержали и увезли в участок. Он отказывается давать показания. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что просрочивший визу мужчина вымогал деньги у туристов в Таиланде. Он представился иностранцам сотрудником полиции.