Экономика
16:11, 28 марта 2026Экономика

От участия хуситов в иранском конфликте стали ждать усугубления ситуации с нефтью

CNN: Участие хуситов в иранском конфликте еще больше усугубит ситуацию с нефтью
Дмитрий Воронин

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Вступление хуситов в конфликт на Ближнем Востоке способно еще больше усугубить ситуацию с экспортом нефти и судоходством в регионе. Таких последствий ожидает автор CNN, отметивший, что на фоне перекрытого уже в течение четырех недель Ормузского пролива под угрозой могут оказаться и поставки через пролив Баб-эль-Мандеб, соединяющий Красное море и Индийский океан.

По некоторым данным, этим маршрутом помимо значительных объемов газа и контейнерных перевозок следует также 12 процентов всей нефти, транспортируемой морским путем. На фоне блокады поставок вдоль побережья Ирана Саудовская Аравия, как стало известно в марте, резко нарастила экспорт нефти через Красное море.

Йеменские хуситы начали обстреливать торговые суда после начала боевых действий между Израилем и Палестиной в октябре 2023 года и прекратили удары лишь несколько месяцев назад. 28 марта стало известно, что хуситы из радикального исламистского движения «Ансар Аллах» нанесли первый с начала новой войны в Персидском заливе ракетный удар по Израилю.

Нефть на прошлой неделе колебалась на фоне противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа о переговорах с Ираном, то резко падая, то вновь подскакивая до 108 долларов за баррель.

