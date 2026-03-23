04:01, 24 марта 2026МирЭксклюзив

Назван новый способ Ирана нанести удар по США и Европе

Ташиян: Хуситы могут вмешаться в иранский конфликт и нанести урон Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Гипотетическое вмешательство йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в иранский конфликт может нанести удар по США и Европе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута (Ливан) Егия Ташиян.

В частности, исследователь обратил внимание на возможную блокировку Баб-эль-Мандебского пролива. По его словам, закрытие этого пути, через который проходит порядка 12 процентов мировой торговли, ударит по европейским союзникам США.

Хотя США менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике. Поэтому эти страны могут оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить Трампа положить конец этой войне [против Ирана]

Егия Ташиянсотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута

Ташиян подчеркнул — хотя хуситы не имеют внушительных военно-морских сил, они способы своими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) парализовать судоходство в Красном море: «Они могут конфисковывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив».

15 марта высокопоставленный военный командир хуситов Абед ат-Таур заявил, что движение «Ансар Алла» рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в случае принятия решения о вступлении в конфликт на стороне Ирана. Командир также не исключил полного закрытия Баб-эль-Мандебского пролива для всех судов, направляющихся к побережью Израиля.

