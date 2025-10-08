Экономика
10:50, 8 октября 2025Экономика

Крупный производитель молочной продукции сменил название

Health & Nutrition: Новым корпоративным названием стало «Логика молока»
Кирилл Луцюк

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Руководство компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») решило сменить корпоративное название на «Логику молока». Об этом сообщается на сайте этой фирмы.

Данное решение стало результатом завершения локализации компании. Кроме того, новым логотипом будет капля молока.

Подчеркивается, что изменение корпоративного бренда, логотипа и публичного наименования компании не скажется на портфеле брендов, доступности продукции и бизнес-процессах. Реквизиты и официальные наименования юридических лиц остаются теми же, что и раньше.

Во второй половине июня 2025 года председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов заявил, что у французской продовольственной компании Danone нет юридических оснований для возвращения на российский рынок. Она не располагает правом на обратный выкуп своего бывшего бизнеса в России. Кроме того, возвращение этого гиганта на российский рынок отразилось бы на конкурентоспособности H&N.

