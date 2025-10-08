Квартиру Фургала выставили на торги

Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги от 20,146 млн рублей

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, владельцем которой является бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИС «Торги».

Начальная цена квартиры по улице Басаргина, дом 32 площадью 76,9 квадратных метра составила 20,146 миллиона рублей. Заявки планируют принимать до 29 октября, а сами торги запланированы на 6 ноября.

Ранее Фургал потерял два арестованных автомобиля. До этого его осудили на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.

