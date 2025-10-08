Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:36, 8 октября 2025Экономика

Квартиру Фургала выставили на торги

Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги от 20,146 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Фургал

Сергей Фургал. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, владельцем которой является бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИС «Торги».

Начальная цена квартиры по улице Басаргина, дом 32 площадью 76,9 квадратных метра составила 20,146 миллиона рублей. Заявки планируют принимать до 29 октября, а сами торги запланированы на 6 ноября.

Ранее Фургал потерял два арестованных автомобиля. До этого его осудили на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости