Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

Экс-губернатор Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 передали на ответственное хранение по уголовному делу. Следователь заключил госконтракт с бизнесменом, которые поставил машины на стоянку. Однако в ходе разбирательства по оплате стоянки защита рассказала, что не знает о местонахождении машин. Суд не согласился с тем, что автомобили были утрачены.

Ранее стало известно, что вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора.

Фургал осужден на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.

