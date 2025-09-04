Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 передали на ответственное хранение по уголовному делу. Следователь заключил госконтракт с бизнесменом, которые поставил машины на стоянку. Однако в ходе разбирательства по оплате стоянки защита рассказала, что не знает о местонахождении машин. Суд не согласился с тем, что автомобили были утрачены.
Ранее стало известно, что вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора.
Фургал осужден на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.