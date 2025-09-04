Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

Экс-губернатор Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 передали на ответственное хранение по уголовному делу. Следователь заключил госконтракт с бизнесменом, которые поставил машины на стоянку. Однако в ходе разбирательства по оплате стоянки защита рассказала, что не знает о местонахождении машин. Суд не согласился с тем, что автомобили были утрачены.

Ранее стало известно, что вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора.

Фургал осужден на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.