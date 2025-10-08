Лавров назвал план Трампа лучшим

Лавров: План Трампа по Газе — лучшее, что есть на данный момент

План президента США Дональда Трампа по сектору Газа — лучшее, что есть на данный момент с точки зрения приемлемости для арабов и «неотторжения» Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это достаточно общо́. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в этом контексте в плане американского лидера Западный берег не упоминается, однако Москва понимает, что это лучшее, что сейчас есть «на столе».

Ранее Трамп заявил, что следующие двое суток непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа. Отмечается, что глава Белого дома поручил представителям Вашингтона Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед отправкой в Египет добиться заключения сделки.