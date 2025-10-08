Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 7 октября 2025Мир

Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

Мерц заявил, что в будущем Германии потребуется крупная пенсионная реформа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вскоре немцам придется нести более высокие расходы на пенсии и здравоохранение. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит газета Bild.

«Наше население будет вынуждено тратить больше из своего располагаемого дохода на пенсии, на пенсионное обеспечение, наше население будет вынуждено тратить больше на здравоохранение и на уход в будущем», — сказал политик. Он пояснил, что это связано со старением населения, а также с ростом социальных расходов.

Канцлер подчеркнул, что в ближайшие шесть лет — до 2031 года — никаких серьезных проблем с финансированием пенсионной системы возникнуть не должно. Но в будущем появится необходимость провести «крупную реформу» этой системы.

Мерц пояснил, что повышать пенсионный возраст — не лучшая идея. По его мнению, стоит заняться улучшением обеспечения работников и расширением частного пенсионного страхования. Помимо этого, считает канцлер, следует изменить правила расчета страхового стажа.

Ранее сообщалось, что впервые за 10 лет безработных в Германии стало больше трех миллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    На премьер-министра Италии подали иск в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    В США уличили Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц

    Герасимов рассказал о разгроме ВСУ на юге Купянска

    Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

    Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости