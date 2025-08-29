Экономика
17:14, 29 августа 2025
Экономика

Ведущая экономика Европы столкнулась с миллионами безработных

Reuters: Впервые за 10 лет безработных в Германии стало больше 3 миллионов
Кирилл Луцюк

Фото: Michael Dalder / Reuters

В Германии впервые за десятилетие количество безработных превысило три миллиона человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство труда этой ведущей экономики Европы.

По его данным, в августе без учета сезонных колебаний число безработных достигло 3,02 миллиона человек. Это на 46 тысяч больше, чем в июле. Комментируя эту статистику, руководитель отдела макроэкономики ING Карстен Бжески констатировал, что зафиксированный показатель можно рассматривать как символический рубеж между силой и слабостью экономики. Ситуацию усугубляет тот факт, что инфляция в августе выросла больше прогнозов — до 2,1 процента по сравнению с 1,8 процента в июле.

Агентство также процитировало главу Бюро по труду Андреа Налес, которая полагает, что рынок труда ФРГ по-прежнему испытывает влияние экономического спада последних лет. Кроме того, пошлины, которые ввели власти США, могут впервые привести к третьему году отсутствия роста.

Также падает спрос на рабочую силу. В августе в стране открыли 631 тысячу вакансий, что на 68 тысяч меньше, чем год назад. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что ситуация с безработицей свидетельствует о необходимости реформ. Однако экономисты полагают, что решение структурных проблем Германии займет годы.

В конце марта сообщалось, что побившая многолетние рекорды безработица в Германии продолжила расти. В первый месяц весны она достигла максимальных со времен разгара пандемии коронавируса 6,3 процента.

