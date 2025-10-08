Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 8 октября 2025Россия

Мертвого младенца обнаружили в Новой Москве

Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, передает «Москва 24».

В ведомстве отметили, что по факту случившегося была назначена доследственная проверка. Причины трагедии должны установить судмедэксперты.

До этого стало известно, что младенца в пакете нашли в Павловском Посаде в Московской области. Спасти его не удалось.

Еще раньше в Ленинградской области школьница положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила в окно. Новорожденной удалось выжить — девочку нашли дворники. Прибывшие врачи оценили состояние ребенка как тяжелое и увезли в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Линейку российских «Уланов» расширили

    Медведь напал на туриста

    Ида Галич показала фото в бюстгальтере после родов со словами «есть два плюса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости