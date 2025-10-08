Мертвого младенца обнаружили в Новой Москве

Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве

Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, передает «Москва 24».

В ведомстве отметили, что по факту случившегося была назначена доследственная проверка. Причины трагедии должны установить судмедэксперты.

До этого стало известно, что младенца в пакете нашли в Павловском Посаде в Московской области. Спасти его не удалось.

Еще раньше в Ленинградской области школьница положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила в окно. Новорожденной удалось выжить — девочку нашли дворники. Прибывшие врачи оценили состояние ребенка как тяжелое и увезли в больницу.