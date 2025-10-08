Мужчина решил защитить саой огромный пенис и попал в больницу

В Таиланде врачам пришлось срезать с пениса жителя провинции Бурирам стальное и пластиковое кольца. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 6 октября в округе Сатуэк. Врачи местной больницы вызвали бригаду спасателей после того, как к ним поступил пациент, который надел два кольца на основание своего пениса. Из-за сильного отека головка органа распухла до размеров кулака.

Спасателям пришлось использовать болгарку, чтобы аккуратно освободить половой член тайца. Мужчина заявил, что надел на пенис кольца, чтобы защитить его от кражи. Он заявил, что у него огромный пенис, и он пользуется самыми большими презервативами. При этом таец был убежден, что некий волонтер министерства здравоохранения хотел похитить его половой орган из-за его невероятных размеров.

Врачи заподозрили, что их пациент страдает от психического расстройства или находится под воздействием наркотиков. Его отправили на соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагос. После появления полиции выяснилось, что половой орган мужчины находится на своем законном месте.