07:01, 8 октября 2025Из жизни

Мужчина решил защитить саой огромный пенис и попал в больницу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mr_Whathapened / Х

В Таиланде врачам пришлось срезать с пениса жителя провинции Бурирам стальное и пластиковое кольца. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 6 октября в округе Сатуэк. Врачи местной больницы вызвали бригаду спасателей после того, как к ним поступил пациент, который надел два кольца на основание своего пениса. Из-за сильного отека головка органа распухла до размеров кулака.

Спасателям пришлось использовать болгарку, чтобы аккуратно освободить половой член тайца. Мужчина заявил, что надел на пенис кольца, чтобы защитить его от кражи. Он заявил, что у него огромный пенис, и он пользуется самыми большими презервативами. При этом таец был убежден, что некий волонтер министерства здравоохранения хотел похитить его половой орган из-за его невероятных размеров.

Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
Врачи заподозрили, что их пациент страдает от психического расстройства или находится под воздействием наркотиков. Его отправили на соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагос. После появления полиции выяснилось, что половой орган мужчины находится на своем законном месте.

