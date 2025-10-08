В Москве затопило Тушинский тоннель из-за прорыва трубы

На северо-западе Москвы затопило тоннель. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о Тушинском тоннеле, расположенном на Волоколамском шоссе — из-за прорыва трубы он начал заполняться водой. На записи, сделанной очевидцем последствий аварии, можно увидеть затопленный тоннель, а также трамвай, который из-за случившегося не смог продолжить движение по маршруту. «Вот тут хреначит», — прокомментировал увиденное очевидец.

Ситуация привела к затруднению движения по шоссе: трамваи некоторое время не ходили, дорогу частично перекрыли. Восстановить движение удалось после приезда на место аварии коммунальных служб.

