Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 8 октября 2025Экономика

На северо-западе Москвы затопило тоннель

В Москве затопило Тушинский тоннель из-за прорыва трубы
Полина Кислицына (Редактор)

На северо-западе Москвы затопило тоннель. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о Тушинском тоннеле, расположенном на Волоколамском шоссе — из-за прорыва трубы он начал заполняться водой. На записи, сделанной очевидцем последствий аварии, можно увидеть затопленный тоннель, а также трамвай, который из-за случившегося не смог продолжить движение по маршруту. «Вот тут хреначит», — прокомментировал увиденное очевидец.

Ситуация привела к затруднению движения по шоссе: трамваи некоторое время не ходили, дорогу частично перекрыли. Восстановить движение удалось после приезда на место аварии коммунальных служб.

Накануне сообщалось, что все этажи жилого дома в Краснокаменске залило кипятком после аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Россиян успокоили насчет возможного прекращения работы Visa и MasterCard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости