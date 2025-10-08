Бывший СССР
06:46, 8 октября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о мобилизации больных туберкулезом и бомжей

Мобилизованный Ветрянкин: ТЦК забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинец Василий Ветрянкин, который уже месяц находится в Черкасском военкомате, рассказал, что на Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам Ветрякина, у него есть проблемы со здоровьем. Как утверждает мобилизованный, его похитили и признали пригодным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) без прохождения медкомиссии.

Мужчина добавил, что в военкомате вместе с ним «много больных людей, которым отказываются передавать необходимые лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов, бомжей».

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали мобилизовать людей у аптек. При этом в западных регионах Украины сотрудники ТЦК работают мягче.

