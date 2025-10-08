На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

На Украине в 2025 году установили рекорд по числу побегов с фронта

За девять месяцев 2025 года на Украине возбуждено свыше 160 000 дел, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части. Такие данные приводит Telegram-канал «Украина.ру».

Аналитики указали на значительный рост числа случаев добровольного ухода из частей по сравнению с официальными дезертирствами: в настоящее время на одного зафиксированного дезертира приходится в среднем девять случаев самовольных оставлений части, тогда как в 2022–2024 годах это соотношение составляло примерно два к одному.

«Это говорит скорее о нежелании украинского командования признавать бегство из армии дезертирством, маскируя его под более мягкое и якобы временное "оставление части"», — отмечает канал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. С января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.