На Украине заявили об ударе по объекту энергетики

ДТЭК Украины заявила об ударе по объекту энергетики на Донетчине

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об ударе по фабрике обогащения угля на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Россия атаковала нашу фабрику (...) где обогащается уголь для тепловых электростанций», — заявило украинское ведомство.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а оборудование пришло в непригодное состояние.

Ранее ДТЭК сообщило, что в Полтавской области в результате ночных на 3 октября ударов Вооруженных сил (ВС) России была остановлена работа некоторых объектов газодобычи.