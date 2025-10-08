На Украине заявили об ударе по объекту энергетики

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об ударе по фабрике обогащения угля на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом компания написала в своем Telegram-канале.
«Россия атаковала нашу фабрику (...) где обогащается уголь для тепловых электростанций», — заявило украинское ведомство.
Отмечается, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а оборудование пришло в непригодное состояние.
Ранее ДТЭК сообщило, что в Полтавской области в результате ночных на 3 октября ударов Вооруженных сил (ВС) России была остановлена работа некоторых объектов газодобычи.