18:08, 8 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили об ударе по объекту энергетики

ДТЭК Украины заявила об ударе по объекту энергетики на Донетчине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об ударе по фабрике обогащения угля на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Россия атаковала нашу фабрику (...) где обогащается уголь для тепловых электростанций», — заявило украинское ведомство.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а оборудование пришло в непригодное состояние.

Ранее ДТЭК сообщило, что в Полтавской области в результате ночных на 3 октября ударов Вооруженных сил (ВС) России была остановлена работа некоторых объектов газодобычи.

