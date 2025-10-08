Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 8 октября 2025Россия

Над российским регионом уничтожили 10 беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбили 10 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 8 октября предприняли попытку атаковать Воронежскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник.

По его словам, никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Вечером 7 октября Минобороны отчиталось об уничтожении 30 беспилотников в небе над регионами России. Большая часть из них — 16 — были сбиты над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин в свой день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными. Что сказал президент о ходе СВО?

    Арестович развелся с женой после 10 лет брака

    50-летняя Ева Лонгория оголила грудь на ковровой дорожке

    Британский доброволец назвал Зеленского наркоманом и сравнил его с Гитлером

    Эффективность «стены дронов» ВСУ оценили

    Замысел Украины в конфликте с Россией раскрыли

    В США из-за угрозы ударов Tomahawk увидели «русскую слабость»

    Арестованный за домогательства мужчина начал домогаться сотрудниц полиции и суда

    Бабушка огорчилась рождению внучки по неожиданной причине

    Над российским регионом уничтожили 10 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости