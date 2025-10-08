Над российским регионом уничтожили 10 беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбили 10 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 8 октября предприняли попытку атаковать Воронежскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник.

По его словам, никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Вечером 7 октября Минобороны отчиталось об уничтожении 30 беспилотников в небе над регионами России. Большая часть из них — 16 — были сбиты над Белгородской областью.