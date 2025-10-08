Силовые структуры
15:26, 8 октября 2025Силовые структуры

Насильник с ножом напал на москвичку

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку и попытавшегося надругаться над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 октября мужчина около Лефортовского парка напал на незнакомку и попытался ее изнасиловать. Она смогла оказать сопротивление, подозреваемый сбежал.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину нашли в Рязани. Вскоре ему предъявят обвинение и арестуют. Задержанный был судим ранее за грабеж и умышленное причинение вреда здоровью, уточняет Telegram-канал Shot. Он освободился из колонии в апреле 2024 года.

Ранее в Москве арестовали иностранца, надругавшегося над несовершеннолетней девять лет назад.

