Названа замедляющая смертельно опасный рак комбинация препаратов

NatMed: Добавление нирапариба к стандартной терапии замедлило рак простаты

Международная команда ученых из Университетского колледжа Лондона представила результаты клинического испытания, показавшего: новая комбинация препаратов способна значительно замедлить развитие агрессивного рака простаты у мужчин с определенными генетическими мутациями. Исследование фазы III AMPLITUDE, опубликованное в журнале Nature Medicine (NatMed), оценило эффект добавления препарата нирапариба к стандартной терапии абиратероном и преднизолоном.

В исследовании участвовали почти 700 мужчин с метастатическим раком простаты, у которых были выявлены нарушения в генах репарации ДНК — таких, как BRCA1, BRCA2, CHEK2 и PALB2. Эти мутации делают опухоль особенно агрессивной и снижают эффективность обычных схем лечения.

Добавление нирапариба позволило снизить риск прогрессирования болезни на 37 процентов, а у пациентов с мутациями BRCA1/2 — почти на половину. Кроме того, симптомы ухудшались вдвое медленнее, чем у тех, кто получал стандартное лечение.

По словам руководителя исследования профессора Герхардта Аттарда, результаты демонстрируют важность генетического тестирования при постановке диагноза. Оно позволяет подобрать точечную терапию и значительно продлить жизнь пациентам, для которых традиционные методы малоэффективны. Ученые надеются, что новый подход станет стандартом для лечения рака простаты с мутациями генов репарации ДНК.

